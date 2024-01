Viva Rai 2, Fiorello spoilera: “Mourinho resta a Roma 3 mesi”, il motivo è tutto da ridere

CalcioWeb

La notizia che ha monopolizzato la cronaca sportiva nella giornata di ieri è stata, senza alcun dubbio, quella relativa all’esonero di Josè Mourinho dalla Roma. L’allenatore portoghese ha pagato una crisi di risultati importante, l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Lazio e qualche difficoltà nella gestione del gruppo.

Al suo posto Daniele De Rossi, una bandiera della Roma da calciatore, attraverso il quale la società spera di poter ricompattare l’ambiente dal punto di vista caratteriale prima che tattico.

Fiorello scherza sull’esonero di Mourinho

Nell’ultima puntata di “Viva Rai 2“, Rosario Fiorello non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di commentare l’esonero di Mourinho, allenatore che, data la fede interista del comico, avrà sempre un posto speciale nel suo cuore insieme ai protagonisti del Triplete nerazzurro.

Fiorello ha ironizzato sul fatto che Mourinho ha lasciato Trigoria dopo l’esonero, ma non Roma a causa del… traffico. “Mourinho ha già lasciato Trigoria, ma rimarrà a Roma per altri tre mesi perché, con il traffico che c’è, si sa come funziona. Pare, inoltre che abbia dichiarato: ‘Rimango qui e mi candido in Sardegna, tanto lo fanno tutti’“.