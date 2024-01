West Bromwich-Wolves interrotta: momenti di follia in FA Cup | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di follia in FA Cup nel corso della gara dei 16esimi di finale tra West Bromwich e Wolves. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol realizzati da Pedro Neto e Matheus Cunha. La gara è salita alla ribalta per un motivo da condannare.

La partita è stata interrotta per più di 30 minuti a causa di incidenti tra tifosi. Sulle tribune si sono registrati momenti di grandissima tensione, specialmente nell’area riservata alle famiglie dei calciatori. Alcuni tifosi del Wolves si sono ritrovati nella tribuna occupata dai supporter di casa. Poi alcuni razzi sono stati lanciati dalla zona dei tifosi dei Wolves verso quelli del West Bromwich. Una bottiglietta ha colpito il centrocampista Tommy Doyle. I tifosi sono entrati in campo e la sfida è stata inevitabilmente sospesa. Poi è ripresa ed arrivata a conclusione.