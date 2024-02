AllegriOut a Times Square? La verità sulla vicenda | VIDEO

CalcioWeb

La posizione di Massimiliano Allegri è tornata in bilico dopo la sconfitta della Juventus nella 24ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese con un gol realizzato da Lautaro Giannetti. La corsa verso lo scudetto si è complicata moltissimo dopo le ultime partite con un solo punto conquistato in tre giornate.

Il tecnico bianconero è finito nel mirino per le ultime prestazioni dal punto di vista tecnico e per le scelte di formazione. Sui social è tornato alla ribalta l’hashtag #AllegriOut e la contestazione sarebbe arrivata addirittura al Times Square con i cartelloni pubblicati illuminati in ‘onore’ dell’allenatore bianconero. In realtà si tratterebbe dell’ennesimo scherzo della tecnologia con l’intelligenza artificiale.

Juventus fans paid for an #AllegriOut ad in Times Square, New York 🙃 🎥 @dybalix_ pic.twitter.com/Cccrj3nQ9m — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 13, 2024