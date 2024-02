Milan, il destino di Pioli e quello di Conte: Ibrahimovic mette un punto fermo

CalcioWeb

Il destino di Stefano Pioli e quello di Antonio Conte sembrano destinati a incrociarsi. In che modo? Saranno il tempo e gli intrecci del mercato allenatori a dirlo. “Sono annoiato“, ha spiegato Pioli in conferenza stampa in merito alle voci che vorrebbero Conte sulla panchina dei rossoneri in estate. C’è ancora una seconda metà di stagione da giocare, una zona Champions da confermare, un’Europa League da giocare. E se Pioli si dice ‘annoiato’, c’è chi di questa situazione potrebbe esserne ‘infastidito’.

Pioli o Conte? Il pensiero di Ibrahimovic

Fra le varie indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, alcune riguarderebbero anche un ruolo di Ibrahimovic nella scelta del prossimo allenatore. In qualità di super consulente del Milan, seppur privo di poteri decisionali, l’ex bomber svedese è stato indicato come uno dei principali promotori dell’arrivo di Antonio Conte.

Scenario che avrebbe indispettito Zlatan che, se da una parte avrebbe una certa influenza sulle questioni di campo in supporto anche alla figura di Pioli e come punto di congiunzione fra squadra e società, dall’altra starebbe lavorando per il post Pioli. “Pioli il nostro allenatore e siamo contenti di lui“, è il messaggio che “La Gazzetta dello Sport” associa alla figura di Ibrahimovic sulla questione Pioli. Caso chiuso, per ora. In estate sulla panchina del Milan si siederà, con grande probabilità, un nuovo protagonista.