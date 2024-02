Gasperini da Champions, De Ketelaere da Pallone d’Oro: Atalanta-Lazio 3-1 | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ dell’Atalanta lo scontro Champions League della 23ª giornata del campionato di Serie A contro la Lazio. Continua il momento entusiasmante della squadra di Gasperini e il quarto posto è sempre più un obiettivo concreto. Si ferma la compagine di Maurizio Sarri e la prestazione di oggi alimenta i dubbi sul futuro.

Il grande protagonista è stato De Ketelaere, finalmente decisivo dopo la stagione deludente al Milan. I padroni di casa passano in vantaggio con Pasalic, al 43′ è il belga a raddoppiare su calcio di rigore. Al 76′ ancora De Ketelaere è autore di un’azione da pallone d’Oro per il 3-0. All’84’ Ciro Immobile accorcia le distanze per il definitivo 3-1.

La classifica

Inter 54

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Bologna 36

Roma 35

Napoli 35

Fiorentina 34

Lazio 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Empoli 18

Salernitana 13