Colpo di scena sul calciomercato dell’Atalanta. La squadra di Gasperini è grande protagonista nel campionato di Serie A ed è una delle favorite principali alla qualificazioni in Champions League. Nell’ultima partita è arrivata una bella vittoria contro la Lazio nello scontro diretto e il quarto posto è sempre più promettente per la seconda parte di stagione.

L’Atalanta ha collezionato 39 punti in 22 giornate frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. La squadra è in campo per preparare la trasferta insidiosa contro il Genoa.

Atalanta, sorpresa dal calciomercato: via Muriel

Colpo di scena sul calciomercato dell’Atalanta: Luis Muriel vola negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il colombiano vestirà la maglia dell’Orlando City. Svelati anche i dettagli dell’accordo: un milione all’Atalanta e un triennale per il calciatore.

L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, al massimo venerdì. Luis Muriel da fine mese giocherà nella MLS. Il contratto dell’ex Udinese era comunque in scadenza e il club nerazzurro ha deciso di accontentarsi di un indennizzo.