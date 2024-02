Bologna-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Si torna in campo per il recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A: al Dall’Ara in campo Bologna e Fiorentina in uno scontro per la qualificazione in Europa con vista Champions League. Stagione entusiasmante della squadra di Thiago Motta, al quinto posto in classifica e pienamente in corsa anche per il quarto posto. La compagine di Vincenzo Italiano occupa la 7ª posizione ed è in grado di rientrare per le posizioni altissime della classifica.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Calafiori, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti.

A disposizione: Martinelli, Kayode, Parisi, Dodo, Comuzzo, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Beltran, Nzola, Vannucchi.

Il pronostico di Bologna-Fiorentina

Si affrontano due squadre propositive e in grado di sbloccare il punteggio in qualsiasi momento. La media realizzativa è buona, rispettivamente 33 e 36 gol a testa realizzati. Inevitabile il pronostico GG.

L’orario di Bologna-Fiorentina

La partita Bologna-Fiorentina, valida per il recupero in Serie A, si giocherà alle ore 19:00 di mercoledì 14 febbraio presso lo stadio Dall’Ara.

La diretta tv di Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).