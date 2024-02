Euro-Bologna! Fiorentina ko nel recupero della 21ª Giornata: agganciata la zona Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

È un Bologna formato Europa. La gara di recupero della 21ª Giornata di Serie A, quella nella quale le 4 squadre impegnate in Supercoppa e le rispettive avversarie hanno ‘saltato un turno’, ha messo di fronte Bologna e Fiorentina, scontro diretto per l’Europa. Vista la bagarre dal quarto posto in giù, ogni punto è fondamentale anche per puntare alla zona Champions viste le difficoltà delle romane e il momento no del Napoli.

È per questo che il Bologna, con i 3 punti raccolti questa sera, continua ad alimentare un sogno che a inizio stagione sarebbe stato, a dir poco, clamoroso. Orsolini nel primo tempo e il subentrante Odgaard nel secondo stendono la Fiorentina che resta a quota 37, appaia alla Lazio e attualmente fuori dalle coppe.

Punti pesanti, invece, per i felsinei che salgono a quota 42, vanno a +4 sulla Roma, a +5 su Lazio e Fiorentina, e soprattutto raggiungono l’Atalanta (attualmente quarta). Ricordiamo che, al termine della stagione, in base ai cammini europei delle italiane, anche il quinto posto potrebbe valere l’accesso alla nuova Champions League. Sognare non è vietato.

La Classifica di Serie A dopo il primo recupero della 21ª Giornata

Inter 60 Juventus 53 Milan 52 Atalanta 42 Bologna 42 Roma 38 Lazio 37 Fiorentina 37 Napoli 35 Torino 33 Monza 30 Genoa 29 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 22 Empoli 21 Sassuolo 20 Verona 19 Cagliari 18 Salernitana 13