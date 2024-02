Bologna-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Derby emiliano nella 23ª Giornata del campionato di Serie A. Il Bologna affronta il Sassuolo alla ricerca di punti importanti per mantenere il passo delle squadre in lotta per l’Europa. I neroverdi proveranno a vendere cara la pelle e mettere in cascina punti utili a staccare le zone calde della bassa classifica. Vediamo i dettagli della partita.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ndoye, Soumaoro

All. Thiago Motta

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: Matheus Henrique | Indisponibili: Berardi, Defrel, Obiang, Toljan

All. Dionisi

Il pronostico di Bologna-Sassuolo

Bologna a secco di vittorie da 4 giornate. Sassuolo con 3 punti raccolti nelle ultime 5. Le due protagoniste del derby emiliano arrivano in un momento di forma un po’ opaco. Giocare al Dall’Ara potrebbe essere un vantaggio per Zirkzee e compagni pronti a riprendere il cammino che porta in Europa: Multi Gol 1-3 Casa contro la seconda peggior difesa del campionato.

L’orario di Bologna-Sassuolo

La partita tra Bologna e Sassuolo, valida per la 23ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 3 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La diretta tv di Bologna-Sassuolo

Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).