CalcioWeb

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Alberth Elis, attaccante del Bordeaux e della nazionale honduregna. Il calciatore era in coma artificiale dopo l’operazione alla testa subita nella notte tra sabato e domenica. Elis ha riportato un trauma cranico per un violento scontro aereo con il difensore Donatien Gomis del Guingamp durante la partita di Ligue 2.

“Si è svegliato e sembra riprendersi gradualmente, reagisce quando gli si parla, ma i prossimi giorni saranno cruciali”, è l’annuncio della famiglia tramite il club girondino. “Desideriamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per il vostro sostegno, le vostre parole di incoraggiamento e le vostre preghiere e ringraziamo in particolare lo staff medico per le loro cure. Alberth è un combattente, vi terremo presto informati sulle sue condizioni”, conclude la famiglia del calciatore.