Bundesliga, il Leverkusen fissa la cifra per liberare Xabi Alonso

Xabi Alonso è uno degli allenatori alla ribalta ed è finito nel mirino dei top club, soprattutto Liverpool e Bayern Monaco. Il Bayer Leverkusen sarebbe anche disposto a liberare l’allenatore ma senza fare sconti. Secondo quanto riporta “Sky Deutschland” nel contratto dello spagnolo è presente una clausola rescissoria che sarà però attiva dal 2025.

Xabi Alonso potrebbe in ogni caso liberarsi dal club tedesco dietro un indennizzo fra i 15 e i 25 milioni di euro. Il Bayer Leverkusen confida però di poter convincere l’ex calciatore, sotto contratto fino al 2026, a rimanere. “Sono ottimista. La cosa più importante in questi casi per un allenatore è sentirsi a proprio agio e avere la sensazione di trovarsi nel posto giusto”, ha detto il ds Rolfes.