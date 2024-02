CalcioWeb

Jesse Lingard è un calciatore molto forte ed è alla ricerca di una nuova squadra dopo le ultime deludenti esperienze. Attualmente svincolato, l’inglese è pronto a firmare il contratto con una squadra a sorpresa: l’FC Seoul, in vantaggio sulle avversarie secondo voci dall’estero. Si tratta di un’ala destra, dotato di buona velocità e inserimenti senza palla. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Leicester, Birmingham, Brighton, Derby County, West Ham e Nottingham.

Lingard all’l’FC Seoul

Dopo gli allenamenti con West Ham e Al-Ettifaq in Arabia Saudita senza ‘strappare’ un contratto, l’ex United avrebbe accettato il corteggiamento dell’FC Seoul.

Sami Mokbel del Daily Mail ha svelato dettagli interessanti al podcast It’s All Kicking Off Transfer Week: “l’FC Seoul è effettivamente interessato a Jesse Lingard ed è stato proposto un contratto di due anni. Il calciatore ha ricevuto fino a 26 offerte da vari club di tutto il mondo. Sul piatto anche un’offerta della Lazio in Serie A”. Secondo la stampa inglese Lingard potrebbe arrivare in Corea nella giornata di lunedì.