Caso alla Juventus: like di Yildiz contro Allegri, la versione sulla vicenda | FOTO

Un altro passo falso in casa Juventus e l’obiettivo scudetto rischia di allontanarsi definitivamente. Brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri nella gara casalinga contro l’Udinese nella 24ª giornata del campionato di Serie A, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol di Lautaro Giannetti.

La Juventus ha conquistato appena un punto nelle ultime 3 partite e il distacco dal primo posto occupato dall’Inter è di 7 punti (e con una partita da recuperare per i nerazzurri).

I like di Yildiz

In giornata è scoppiato un vero e proprio caso alla Juventus con riferimento ad un like del calciatore Yildiz contro il tecnico Massimiliano Allegri. Il turco è partito dalla panchina e nelle ultime partite è stato un po’ troppo messo da parte dal tecnico Allegri.

Sul web continua a circolare uno screenshot di un like di Yildiz ad un post Instagram contro l’allenatore dal titolo “Bargiggia attacca Allegri”.

“Allegri, scelte senza senso. C’è l’ombra di Thiago Motta?”, il sondaggio sul futuro del tecnico bianconero. Al sondaggio è spuntato il like di… Yildiz. Secondo l’ultima versione, il calciatore avrebbe messo il mi piace in maniera del tutto involontaria. Il like è stato immediatamente rimosso.