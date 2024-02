Lazio, che hai combinato?! Immobile castiga il Bayern Monaco: esplode l’Olimpico | TABELLONE

CalcioWeb

Miracolo all’Olimpico! Contro ogni pronostico della vigilia, la Lazio batte il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Puro godimento per i tifosi biancocelesti che hanno spinto i ragazzi di Maurizio Sarri al successo contro una versione un po’ opaca dei bavaresi, ma pur sempre temibile.

Nel primo tempo il Bayern mette più volte in apprensione Provedel con Kane e Sanè, ma la difesa laziale regge e Luis Alberto prova a spaventare Neuer in una delle poche sortite offensive dei capitolini. Nella ripresa il Bayern cala un po’ di intensità e la Lazio ne guadagna in fiducia e coraggio.

Un’azione caparbia di Immobile, da solo a testa bassa contro la difesa bavarese, porta a un rimpallo che finisce fra i piedi di Isaksen che tira di prima intenzione: palla fuori, ma Upamecano in ritardo lo prende in pieno. È calcio di rigore e rosso! Immobile dal dischetto non sbaglia e la Lazio, sopra di un uomo e di un gol, gestisce i 20 minuti finali rischiando anche di raddoppiare con Felipe Anderson e Pedro. Un risultato che tiene ancora tutto aperto in vista del complicato match di ritorno in Germania, ma la Lazio ha il dovere di provarci.

Il tabellone degli ottavi di finale di Champions League

Andata

FC Copenhagen-Manchester City 1-3

RB Lipsia-Real Madrid 0-1

Lazio-Bayern 1-0

PSG-Real Sociedad 2-0

Inter-Atletico Madrid 20-02-2024

PSV-Dortmund 20-02-2024

FC Porto-Arsenal 21-02-2024

Napoli-Barcellona 21-02-2024

Ritorno

Bayern-Lazio 05-03-2024

Real Sociedad-PSG 05-03-2024

Manchester City-Copenhagen 06-03-2024

Real Madrid-RB Lipsia 06-03-2024

Arsenal-FC Porto 12-03-2024

Barcellona-Napoli 12-03-2024

Atletico Madrid-Inter 13-03-2024

Dortmund-PSV 13-03-2024