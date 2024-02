Come sta Cecchi Gori? Gli aggiornamenti dell’ex compagna Valeria Marini

CalcioWeb

Sono ore di apprensione per le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina. L’81enne è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per ”insufficienza respiratoria”.

“Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando”, sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Valeria Marini, ex compagna.

“L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”, conclude Valeria Marini.