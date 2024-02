Come sta Walter Sabatini? “Posso vivere senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno”

CalcioWeb

Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, ha iniziato una nuova missione della sua carriera: salvare il club granata dalla retrocessione in Serie B. La squadra è reduce dalla sconfitta casalinga nello scontro salvezza contro l’Empoli e la situazione di classifica è sempre più delicata. La dirigenza ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi e affidare la panchina a Fabio Liverani.

Al fianco del nuovo allenatore durante la presentazione anche Walter Sabatini. Il dirigente della Salernitana continua a fare i conti con problemi di salute come confermato in una Storia Instagram: “inizio a credere all’esistenza della nuvola di Fantozzi… Come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese, ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (son veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa. (Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno)”.