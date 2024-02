Consigli Fantacalcio, 23ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

E’ il turno dello scontro scudetto tra Inter e Juventus. Si avvicina l’inizio della 23ª giornata del campionato di Serie A e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nel primo anticipo sfida interessante tra Lecce e Fiorentina, due squadre in corsa per obiettivi diversi. Sabato alle 15:00 due scontri per le zone medio-basse: Empoli-Genoa e Udinese-Monza.

Alle 18:00 trasferta del Milan contro il Frosinone con la possibilità per i rossoneri di accorciare dalla coppia Inter-Juventus. In serata Bologna-Sassuolo. Domenica il lunch match tra Torino e Salernitana, poi il Napoli contro l’Hellas Verona. Infine due big match: Atalanta-Lazio e Inter-Juventus, lunedì Roma-Cagliari. Ecco tutti i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 23ª giornata di Serie A

PORTIERI

Chi schierare: Maignan e Gollini potrebbero mantenere la porta inviolata contro Frosinone e Hellas Verona, fiducia anche in Rui Patricio nel match casalingo contro il Cagliari.

Chi evitare: sono quattro i portieri a rischio malus: Carnesecchi, Provedel, Sommer e Szczesny, chiamati da big match Atalanta-Lazio e Inter-Juventus. Qualche dubbio anche sull’impiego di Terracciano della Fiorentina nella trasferta insidiosa contro il Lecce.

DIFENSORI

Chi schierare: De Winter del Genoa potrebbe sfruttare in contropiede gli spazi concessi dall’Empoli e per lo stesso motivo spazio anche a Theo Hernandez contro il Frosinone, chiamato a riscattare l’errore dal dischetto. Occhio anche alle capacità nel gioco aereo di Rrahmani contro il Verona e Martinez Quarta contro il Lecce.

Chi evitare: la coppia Gila-Romagnoli della Lazio rischia contro un attacco pericolosissimo come quello dell’Atalanta. In ‘pericolo’ anche la difesa della Juventus contro l’Inter, soprattutto Gatti.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: Bonaventura, reduce dai contatti con la Juventus, potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Lecce. La coppia Pereyra-Samardzic è in grado di sbloccare la partita contro il Monza. In campo anche Candreva contro il Torino e ancora Pellegrini nella Roma contro il Cagliari.

Chi evitare: Barrenechea del Frosinone a rischio malus contro il centrocampo del Milan. Per lo stesso motivo da evitare Rovella della Lazio, Locatelli contro l’Inter e Nandez contro la Roma.

ATTACCANTI

Chi schierare: Gudmundsson e Zirkzee sono le sorprese della stagione: in campo senza alcun dubbio. Lucca potrebbe tornare al gol contro il Monza. Spazio anche a Zapata contro la Salernitana, Kvara contro il Verona e la coppia Dybala-Lukaku contro il Cagliari.

Chi evitare: nelle previsioni partita difficile per Pinamonti sul campo del Bologna e di Pavoletti a Roma. Dubbi sui big match: Chiesa si candida ad una maglia da titolare ma non è al meglio, Immobile è sempre Immobile ma la forma fisica non è delle migliori.