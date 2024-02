Consigli Fantacalcio, 25ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si torna in campo per la 25ª giornata del campionato di Serie A e la stagione entra sempre più nel vivo. La giornata di venerdì si apre con due anticipi: alle 19:00 in campo Torino e Lecce in una partita che si preannuncia equilibrata, in serata il testa-coda tra Inter e Salernitana. Tre partite nella giornata di sabato: Napoli-Genoa, Verona-Juventus e Atalanta-Sassuolo.

Domenica il lunch match tra Lazio e Bologna con i biancocelesti reduci dalla bella vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco. Alle 15 due gare: Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari. Alle 18:00 la trasferta della Roma sul campo del Frosinone, in serata la trasferta del Milan contro il Monza.

I consigli del fantacalcio della 25ª giornata

PORTIERI

Chi schierare: in campo senza dubbio il portiere Sommer nel testa-coda contro la Salernitana. Fiducia anche in Szczesny sul campo del Verona, spazio anche a Carnesecchi contro il Sassuolo e Maignan sul campo del Monza.

Chi evitare: Rui Patricio non sembra nella migliore forma e il Frosinone è insidioso in attacco. Dubbi anche sulla coppia Provedel-Skorupski in uno dei big match di giornata tra Lazio e Bologna.

DIFENSORI:

Chi schierare: la Juventus è forte da palla inattiva e la soluzione Gatti sembra la migliore considerando la squalifica di Bremer. Il viola Martinez Quarta è in grado di confermarsi a Empoli. Puntiamo anche sugli inserimenti di Angelino contro il Frosinone, di Di Lorenzo contro il Genoa e di Theo Hernandez a Monza.

Chi evitare: la coppia Manolas-Pellegrino è di assoluto livello ma contro l’Inter si preannuncia una partita di grande sofferenza. A rischio malus Erlic del Sassuolo contro l’Atalanta ed i centrali del Monza contro il Milan (Pablo Marì-Caldirola).

CENTROCAMPISTI:

Chi schierare: Calhanoglu potrebbe sfruttare i calci piazzati nel match contro la Salernitana. In campo ovviamente Koopmeiners nella sfida casalinga contro il Sassuolo, poi Samardzic in casa contro il Cagliari e Pellegrini sul campo del Frosinone.

Chi evitare: Candreva rischia un brutto voto nella trasferta contro l’Inter e dopo il cambio di allenatore. A rischio cartellino giallo Anguissa contro il Genoa e Duncan nella sfida sentitissima contro l’Empoli.

ATTACCANTI

Chi schierare: Zapata è on fire e contro il Lecce è in grado di confermarsi. Da schierare Lautaro-Thuram, ma uno dei due è a rischio panchina. Sicuramente in campo Kvara contro il Genoa, Vlahovic a Verona, Belotti a Empoli, Lucca contro il Cagliari e Lukaku a Frosinone.

Chi evitare: Dia non è in forma e contro l’Inter si preannuncia una partita di sofferenza. Gara difficile anche per Krstovic a Torino, Pinamonti contro l’Atalanta e Kaio Jorge contro la Roma.