Consigli Fantacalcio, 26ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

E’ arrivato il momento della 26ª giornata giornata del campionato di Serie A e nel primo match di fronte Bologna e Verona. La squadra di Thiago Motta punta senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League, l’Hellas invece è pienamente in corsa per la salvezza. Sabato di fuoco per la salvezza con tre partite importanti: Sassuolo-Empoli, Salernitana-Monza e Genoa-Udinese.

Domenica il lunch match tra Juventus e Frosinone con i bianconeri chiamati al riscatto dopo le ultime prestazioni deludenti. Trasferta del Napoli sul campo del Cagliari, poi in campo le milanesi: l’Inter sul campo del Lecce e il Milan a San Siro contro l’Atalanta in un vero e proprio scontro Champions League. Lunedì Roma-Torino e Fiorentina-Lazio.

I consigli del fantacalcio della 26ª giornata

PORTIERI

Chi schierare: Szczesny della Juventus è in grado di mantenere la porta inviolata contro il Frosinone dopo le ultime prestazioni deludenti della squadra. Partita alla portata anche per Sommer sul campo del Lecce. Puntiamo anche su Skorupski contro il Verona.

Chi evitare: Meret rischia sul campo del Cagliari, alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Non è il miglior momento della stagione per Maignan del Milan. Gol dell’ex di De Ketelaere?

DIFENSORI

Chi schierare: puntiamo sulle qualità nel gioco aereo di Manolas nella partita casalinga contro il Monza. Bremer rientra contro il Frosinone ed è sempre un calciatore pericoloso nella metà campo avversaria. Fiducia anche in Pavard in trasferta contro il Lecce.

Chi evitare: la Roma potrebbe pagare le fatiche in Europa League e il difensore Mancini rischia un brutto voto contro il Torino. Partita insidiosa per i centrali del Napoli (Rrahmani-Juan Jesus) e quelli del Milan (Kjaer-Gabbia) contro i forti calciatori dell’Atalanta.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: Ferguson è il centrocampista più pericoloso del Bologna e contro il Verona potrebbe sfruttare gli inserimenti. Candreva potrebbe sbloccare dalla lunga distanza Salernitana-Monza. Fiducia anche in Samardzic a Monza, Rabiot contro il Frosinone. Occhi anche agli inserimenti di Traore del Napoli a Cagliari. In gol anche Colpani?

Chi evitare: Barrenchea potrebbe pagare la partita dell’ex contro la Juventus. La coppia Reijnder-Adli rischia malus contro il centrocampo dell’Atalanta. Partita difficile per i centrocampisti della Lazio a Firenze (soprattutto Luis Alberto-Guendouzi) dopo il recupero vincente sul campo del Torino.

ATTACCANTI

Chi schierare: Zirkzee è una certezze per il Bologna e per i Fantallenatori. Weissman della Salernitana potrebbe confermarsi in casa contro il Monza. Pochi dubbi sulle possibilità realizzative di Gudmundsson contro l’Udinese, Vlahovic contro il Frosinone, Osimhen a Cagliari e Lautaro a Lecce. Infine Lukaku contro il Torino, chiamato al riscatto dopo l’errore dal dischetto in Europa League.

Chi evitare: il Frosinone non è in forma e anche Soule rischia di pagare emotivamente la partita dell’ex contro la Juve. Partite difficili per Lapadula contro il Napoli, Krstovic contro l’Inter e Belotti contro la Lazio.