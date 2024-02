Corea del Sud, Klinsmann ha le ore contate: esonero imminente

CalcioWeb

Jurgen Klinsmann, allenatore della Corea del Sud, ha le ore contate dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa d’Asia nella semifinale contro la Giordania.

“Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento è necessario”, ha detto Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalcio coreana.

Nel corso dell’incontro l’allenatore Klinsmann ha parlato in videoconferenza della competizione. Secondo la Yonhap News Agency, Hwangbo ha dichiarato che il comitato ha valutato che la “preparazione tattica di Klinsmann non era stata all’altezza del compito” durante la Coppa d’Asia.