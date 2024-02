Paura Crystal Palace: l’allenatore Roy Hodgson colpito da malore in allenamento

CalcioWeb

Momenti di paura in casa Crystal Palace in attesa della partita di Premier League contro l’Everton. La squadra è reduce dalla sconfitta contro il Chelsea, occupa la 15ª posizione in classifica e la distanza dalla retrocessione è di appena di 5 punti, proprio sull’Everton.

Nel corso dell’ultimo allenamento l’allenatore Roy Hodgson è stato colpito da malore, come confermato direttamente dal club inglese in un messaggio pubblicato sui social: “purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto in quanto Roy Hodgson ha avuto un malore durante l’allenamento di questa mattina”, riporta il Crystal Palace.