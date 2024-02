Mamma mia De Ketelaere: gol pazzesco in Genoa-Atalanta | VIDEO

CalcioWeb

Genoa e Atalanta sono in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi: la compagine di Gasperini punta la qualificazione in Champions League e quella di Gilardino è in grado di raggiungere una salvezza tranquilla.

L’Atalanta entra in campo con il chiaro obiettivo di indirizzare subito l’incontro, i padroni di casa rispondono. Al 23′ il match si sblocca con un gol pazzesco di De Ketelaere. Il belga continua a confermarsi in grandissima forma e trascina la squadra con prestazioni eccezionali.

Take a bow De Ketelaere. Wow 🤩 pic.twitter.com/Uz8zsGl1dO — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) February 11, 2024