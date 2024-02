De Zerbi sulla strada di De Rossi: il tecnico del Brighton omaggia il collega

CalcioWeb

La Roma dovrà vedersela contro il Brighton nella sfida degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono reduci dalla bella qualificazione contro il Feyenoord e l’attesa per il prossimo turno è già altissima. Daniele De Rossi dovrà vedersela contro Roberto De Zerbi, grande amico del tecnico giallorosso.

“Anche le nostre figlie sono molto unite. Ho grande rispetto per Daniele, sapevo già prima che venisse chiamato dalla Roma che si sarebbe dimostrato un grande allenatore, perché da giocatore dimostrava in campo una incredibile personalità. È un bravo ragazzo, suo padre è un tecnico: mi piace perché vede il calcio come me. Ha un grande cuore, una grande passione: siamo amici ma spero comunque di batterlo”, sono le dichiarazioni di De Zerbi.

Sulla sfida di Europa League: “sarà una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti in Europa dobbiamo vincere contro la Roma o chiunque altro avversario. Adesso, però, voglio restare concentrato sulla partita con l’Everton, poi avremo l’impegno in Coppa d’Inghilterra contro il Wolverhampton e solo allora penseremo alla partita contro la Roma”.