Empoli-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Una partita attesissima e che non ha bisogno di presentazioni: la 25ª giornata del campionato di Serie A regala la partita tra Empoli e Fiorentina. La squadra azzurra ha completamente cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola ed è una seria candidata alla salvezza. La Fiorentina è reduce dal ko nel recupero contro il Bologna ma è ancora in corsa per obiettivi importanti in classifica.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ebuehi, Guarino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodò

Il pronostico di Empoli-Fiorentina

Derby toscano fra l’Empoli che cerca punti per staccarsi dalle zone calde della bassa classifica e la Fiorentina che vuole tornare sul treno che porta in Europa. Il potenziale offensivo dei viola è senza dubbio elevato, la difesa dell’Empoli è la 5ª più battuta del campionato: Multi Gol 1-3 Ospite.

L’orario di Empoli-Fiorentina

La partita tra Empoli e Fiorentina, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 18 febbraio alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli.

La diretta tv di Empoli-Fiorentina

Empoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).