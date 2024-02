Empoli-Genoa: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca la 23ª giornata del campionato di Serie A ed una sfida interessante mette di fronte Empoli e Genoa. L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha permesso agli azzurri di cambiare passo e la squadra è tornata pienamente in corsa per la salvezza. La compagine di Alberto Gilardino è una delle sorprese più belle del massimo torneo italiano ed è reduce da due vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Guarino, Kovalenko

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Haps, Martin, Messias

Il pronostico di Empoli-Genoa

Punti salvezza in palio fra Empoli e Genoa. I toscani con Nicola in panchina sembrano avere una nuova verve, nelle ultime 2 gare hanno raccolto 4 punti fermando pure la Juventus. Il Genoa è in striscia positiva e nelle ultime 5 ha raccolto 9 punti. Ci aspettiamo una partita in cui entrambe proveranno a cercare i 3 punti, magari con un GOL a testa.

L’orario di Empoli-Genoa

La partita fra Empoli e Genoa, valida per la 23ª Giornata di Serie A, si giocherà sabato 3 febbraio alle ore 15:00, presso lo stadio Castellani di Empoli.

La diretta tv di Empoli-Genoa

Empoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).