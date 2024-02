Europa League, 1-1 prezioso della Roma contro il Feyenoord: la cura De Rossi funziona

CalcioWeb

La cura Daniele De Rossi continua a portare frutti in casa Roma. E’ andata in scena l’andata dei 16esimi di finale di Europa League sul difficile campo del Feyenoord. La gara è ormai un classico delle ultime stagioni ed i giallorossi continuano a fare la voce grossa. Ottima prestazione degli ospiti e gol importante firmato da Lukaku in vista del ritorno.

I padroni di casa si schierano con Ueda, Minteh e Paixao, gli ospiti rispondono con Dybala, Lukaku e Zalewski. La prima occasione è per Pellegrini, gli olandesi si salvano. La Roma si fa vedere con Lukaku, poi la risposta dei padroni di casa con Paixao. Al 40′ bordata di Paredes e palla sulla traversa. Nel recupero del primo tempo è proprio Paixao a siglare il vantaggio.

De Rossi si gioca la carta El Shaarawy. Passano pochi minuti e la Roma trova il pareggio con Lukaku che di spalla firma il pareggio. Nel finale qualche occasione da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia. Palo di Ivanusec. Finisce 1-1. La Roma in leggero vantaggio in vista della sfida di ritorno.