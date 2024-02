Europa League, i pronostici dei 16esimi: tre vittorie casalinghe

CalcioWeb

Torna l’Europa League e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello con due squadre italiane in campo: Roma e Milan. Trasferta insidiosa per i giallorossi sul difficile campo del Feyenoord. Nella prima fascia di partite in campo anche il Galatasaray contro lo Sparta Praga, il Marsiglia e lo Sporting contro Shakhtar e Young Boys.

Partite interessanti anche alle 21:00. Match casalingo del Milan di Stefano Pioli contro il Rennes con il chiaro obiettivo di ipotecare la qualificazione agli ottavi. Gara casalinga del Benfica contro il Tolosa, chiudono Braga-Qarabag e Lens-Friburgo. Ecco i pronostici di CalcioWeb.

Europa League, i pronostici dei 16esimi

Feyenoord-Roma MG 1-3 casa

Feyenoord-Roma è ormai una classica. Partita insidiosa per i giallorossi dopo la sconfitta contro l’Inter e una situazione in miglioramento dopo l’arrivo in panchina di De Rossi. Gli olandesi sono leggermente favoriti. Pronostico: MG 1-3 casa.

Galatasaray-Sparta Praga 1

Il Galatasaray è una squadra più quotata dello Sparta Praga ed è nettamente favorita per la vittoria. La quota (1.50) della vittoria casalinga è interessante. Pronostico: 1.

Shakhtar-Marsiglia GG

Si preannuncia una partita aperta soprattutto per la predisposizione dei padroni di casa ad attaccare. La squadra di Gattuso è molto competitiva e almeno un gol in trasferta è probabile. Pronostico: GG.

Young Boys-Sporting x2

Il 2 a 1.75 è un po’ rischioso per una partita di andata, meglio tutelarsi con una doppia chance x2. I portoghesi sono più forti e l’attacco è in grado di pungere in qualsiasi momento.

Benfica-Tolosa 1

I valori in campo sono nettamente a favore dei portoghesi. Il Benfica è una delle favorite anche per la vittoria della competizione. Pronostico: 1.

Braga-Qarabag Under 3.5

L’1 a 1.33 potrebbe rappresentare una trappola. Si preannuncia una partita comunque bloccata e il pronostico Under 3.5 sembra affidabile.

Lens-Friburgo MG 1-3 casa

Il Lens è favorito (l’1 a 1.80) ma le trappole sono dietro l’angolo. Il Friburgo non è una squadra da sottovalutare. Puntiamo sul pronostico MG 1-3 casa.

Milan-Rennes 1

Vittoria d’obbligo per la squadra di Stefano Pioli. Il Milan è una delle squadre più forti dell’intera competizione ed è reduce da un periodo entusiasmante in Serie A. Pronostico: 1.

