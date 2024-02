Feyenoord-Roma: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

E’ alta l’attesa per il ritorno in campo dell’Europa League per le gare dei sedicesimi di finale della competizione. La sfida tra Feyenoord e Roma è ormai una classica e preannuncia grande spettacolo anche nella gara di andata. Gli olandesi sono una squadra forte e formata da calciatori di livello e il clima allo stadio è sempre caldissimo. I giallorossi hanno cambiato allenatore e con De Rossi si sono compattati.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Gertruida, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Milambo, Lingr, Jahanbaksh, Ivanusec, Gimenez, Sauer.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

Il pronostico di Feyenoord-Roma

Feyenoord-Roma è ormai una classica. Partita insidiosa per i giallorossi dopo la sconfitta contro l’Inter e una situazione in miglioramento dopo l’arrivo in panchina di De Rossi. Gli olandesi sono leggermente favoriti. Pronostico: MG 1-3 casa.

L’orario di Feyenoord-Roma

La partita Feyenoord-Roma, valida per i 16esimi di Europa League, si giocherà alle ore 18:45 di giovedì 15 febbraio presso lo stadio De Kuip di Rotterdam.

La diretta tv di Feyenoord-Roma

Feyenoord-Roma, gara valida per i 16esimi di Europa League, sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport 1(201) e Sky Sport (252).