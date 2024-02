Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Domenica di Serie A con il lunch match tra Fiorentina e Frosinone. La sfida del ‘Franchi’ promette spettacolo tra due squadre propositive e in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento. La squadra di Vincenzo Italiano non vince da 5 giornate e la situazione per la qualificazione in Europa è tornata delicata. La compagine di Di Francesco è in corsa per la salvezza e nell’ultima partita è stata beffata dal Milan.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Frosinone

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti.

Squalificati: Ranieri | Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodò, Kouamé

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, Cuni, Ghedjemis, Lusuardi, Marchizza, Oyono, Zortea

Il pronostico di Fiorentina-Frosinone

Un solo risultato a disposizione per la Fiorentina dopo gli ultimi risultati negativi: la vittoria. La partita contro il Frosinone non si preannuncia per nulla facile ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Il pronostico 1 sembra affidabile, in alternativa MG 1-3 casa.

L’orario di Fiorentina-Frosinone

La partita fra Fiorentina e Frosinone è in programma domenica 11 febbraio, alle ore 12:30 presso lo stadio ‘Franchi’ di Firenze.

La diretta tv di Fiorentina-Frosinone

Fiorentina-Frosinone sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).