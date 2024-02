Fiorentina, 4 pali e un rigore sbagliato: ma poi ribalta la Lazio 2-1 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Una serata decisamente sfortunata quella della Fiorentina che però ha finisce con un epilogo dolcissimo. Sotto la pioggia battente del “Franchi” i viola trovano 3 punti importantissimi per la rincorsa a un piazzamento europeo. E lo fanno battendo una diretta concorrente come la Lazio in una gara che sembrava nata sotto una cattiva stella.

Tre pali colpiti nel primo tempo, la palla che non ne vuole sapere di entrare. Da un lato. Dall’altra parte appena Luis Alberto trova una via centrale per infilarsi in area e tirare da posizione invidiabile è subito gol. Lazio avanti e Fiorentina che mastica amaro. Nella ripresa Kayode pareggia i conti, poi Nico Gonzalez ha l’occasione del sorpasso dal dischetto: ma ancora una volta è il palo a dire di no. Ma ci pensa Bonaventura a dire sì 1 minuto dopo con una conclusione sottomisura.

Con il 7 gol della sua stagione l’ex Milan regala 3 punti pesantissimi alla Fiorentina che si porta a 3 punti dalla Roma e 5 dall’Atalanta che occupa il 5° posto che a fine anno potrebbe valere la Champions League in base al ranking UEFA.

La classifica di Serie A dopo Fiorentina-Lazio

Inter 66 Juventus 57 Milan 53 Bologna 48 Atalanta 46 Roma 44 Fiorentina 41 Lazio 40 Napoli 37 Torino 36 Monza 36 Genoa 33 Empoli 25 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 23 Sassuolo 20 Verona 20 Cagliari 20 Salernitana 13