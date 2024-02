Frosinone-Milan: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Una partita da non fallire. Il Milan è reduce dal pareggio contro il Bologna e la squadra continua la preparazione con il chiaro obiettivo di tornare al successo per la corsa scudetto. Si torna in campo per la 23ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela contro un avversario insidioso e alla disperata ricerca di punti salvezza: il Frosinone. La compagine di Di Francesco è reduce dal pareggio nello scontro salvezza contro il Verona.

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baez, Bonifazi, Kalaj, Lirola, Lusuardi, Marchizza, Oyono

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Mirante, Pobega, Thiaw, Tomori

Il pronostico di Frosinone-Milan

Big match Inter-Juventus davanti, big match Atalanta-Lazio alle spalle, il Milan non può fallire l’occasione di guadagnare punti preziosi per blindare la zona Champions e proiettarsi sull’Europa League. L’attacco è il secondo della Serie A, la difesa non dà molte garanzie in assenza dei titolari e contro un Frosinone che non disdegna un gioco offensivo, soprattutto in casa, potrebbe regalare qualche brutta sorpresa. Ci tuteliamo con Multi Gol 1-3 Ospite.

L’orario di Frosinone-Milan

La partita fra Frosinone e Milan, valida per la 23ª Giornata di Serie A, si giocherà sabato 3 febbraio alle ore 18:00, presso lo stadio Benito Stirpe.

La diretta tv di Frosinone-Milan

Frosinone-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).