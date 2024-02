Inter, le capriole di Thuram e Barella dopo la vittoria contro la Juve | VIDEO

CalcioWeb

E’ festa in casa Inter dopo la bella vittoria nello scontro scudetto contro la Juventus. La gara di San Siro valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 ed è stata decisa da un autogol del difensore Gatti. La squadra di Simone Inzaghi si porta a + 4 in classifica e con una partita ancora da recuperare.

Al fischio finale si è registrata la festa dei calciatore ed i più scatenati sono stati Barella e Thuram. Il centrocampista è ormai una certezza ed è uno dei migliori centrocampisti della Serie A mentre l’attaccante è la vera rivelazione. Il francese si è subito imposto nel nuovo campionato ed è diventato un calciatore insostituibile nella gerarchie di Simone Inzaghi.

Un VIDEO della festa dei due calciatori dell’Inter è diventato virale sul web: la sfida a ‘colpi di capriole’ non è passata inosservata.

E nessuna ammonizione per le evidenti simulazioni di Thuram e Barella. Marotta League pic.twitter.com/83R0c4WQQo — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 5, 2024