Inter-Salernitana: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Missione fuga verso lo scudetto per l’Inter. Anticipo serale per la squadra di Simone Inzaghi nel match della 25ª giornata del campionato di Serie A in un testa-coda contro la Salernitana. I nerazzurri sono in grandissima forma e nell’ultima partita si sono imposti sul difficile campo della Roma. Situazione sempre più delicata per i granata, all’ultimo posto e chiamati ad una reazione d’orgoglio dopo il cambio di allenatore.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Acerbi, Cuadrado

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Dia.

Squalificati: Bradaric | Indisponibili: Fazio, Gyomber, Ikwuemesi, Pasalidis, Pierozzi, Pirola

Il pronostico di Inter-Salernitana

Testa coda fra l’Inter prima della classe e la Salernitana ultima. I nerazzurri faranno turnover in vista della Champions, i campani accolgono Liverani in panchina per un esordio complicatissimo. Difficile non propendere per l’1 fisso.

L’orario di Inter-Salernitana

La partita Inter-Salernitana, valida per la 25ª giornata in Serie A, si giocherà alle ore 21:00 di venerdì 16 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

La diretta tv di Inter-Salernitana

Inter-Salernitana sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).