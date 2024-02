Juventus-Udinese: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

L’ultima partita della 24ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida tra bianconeri: di fronte Juventus e Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da due partite negative contro Empoli e Inter e il ritorno alla vittoria è obbligatorio. La corsa scudetto è ancora apertissima e il distacco dall’Inter è adesso di 4 punti. Di fronte una squadra in difficoltà e a serio rischio retrocessione.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz.

Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba | Indisponibili: Perin, Kean

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Squalificati: Pereyra | Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse

Il pronostico di Juventus-Udinese

Un solo risultato a disposizione per la Juventus dopo gli ultimi risultati negativi contro Empoli e Inter. L’Udinese è in difficoltà e non sembra in grado di tornare a casa con un risultato positivo. Non è da escludere una vittoria di corto-muso. Pronostico: 1.

L’orario di Juventus-Udinese

La partita Juventus-Udinese si giocherà alle ore 20:45 di lunedì 12 febbraio presso l’Allianz Stadium di Torino.

La diretta tv di Juventus-Udinese

Juventus-Udinese sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).