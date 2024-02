Lazio-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Continua il programma degli ottavi di finale di Champions League ed è arrivato il momento del ritorno in campo delle squadre italiane: sfida da brividi all’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria sul campo del Cagliari e la qualificazione alla prossima Champions League è ancora alla portata. I tedeschi sono una squadra fortissima dal punto di vista tecnico, ma hanno evidenziato qualche lacuna nelle ultime partite.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini, Rovella, Kamada, Cataldi, Pedro, Fernandes, Castellanos.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

A disposizione: Ulreich, Schmitt, Boey, De Ligt, Dier, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Il pronostico di Lazio-Bayern Monaco

Poche possibilità di qualificazione per la Lazio di Maurizio Sarri contro una squadra fortissima come il Bayern Monaco. I tedeschi hanno manifestato qualche lacuna, ma i biancocelesti non sembrano in grado di approfittarne. La Lazio occupa l’8ª posizione in Serie A ed è lontanissima dalle prestazioni della scorsa stagione. Pronostico: 2+over 1,5.

L’orario di Lazio-Bayern Monaco

La partita Lazio-Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale di Champions League, si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 14 febbraio presso lo stadio Olimpico.

La diretta tv di Lazio-Bayern Monaco

Lazio-Bayern Monaco degli ottavi di finale di Champions League sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.