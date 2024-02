Milan, Pioli incorona l’Inter: “il campionato è già finito”

CalcioWeb

Il Milan si prepara per l’insidioso anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A contro la Lazio e l’obiettivo massimo è diventato il secondo posto considerando il rendimento eccezionale dell’Inter. La conferma è arrivata anche da Stefano Pioli in conferenza stampa. “Il campionato è chiuso. Per il primo posto sì. L’Inter sta facendo un campionato incredibile. Aveva un calendario complicato quando ha affrontato Fiorentina, Roma, Juventus ma superando quello in modo così netto, credo che sia finita”.

Sul derby: “il 21 aprile è troppo lontano. Noi pensiamo alla Lazio, abbiamo tanti obiettivi e sfide importanti. Quando arriveremo al Verona, quando c’è la sosta capiremo anche noi e tireremo le somme”.

Stefano Pioli sugli arbitri

“Se c’è un problema arbitrale per il Milan? No, gli arbitri stanno cercando di fare il meglio possibile, non c’è malafede nei nostri confronti. In alcuni episodi c’è fortuna, in altri no”, continua Pioli.

“Dobbiamo migliorare i nostri numeri in trasferta. Noi cerchiamo sempre di fare la partita e dovremo farlo anche domani contro un avversario di qualità. Servirà attenzione e continuità”.