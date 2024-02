Milan-Rennes: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Il Milan si affaccia all’Europa League con il chiaro obiettivo di alzare il trofeo dopo la delusione dell’eliminazione in Champions League. Sfida casalinga per la squadra di Stefano Pioli nel match dei 16esimi di finale contro il Rennes. I rossoneri sono nettamente favoriti dopo le ultime prestazioni importanti in Serie A. I francesi non sono comunque da sottovalutare, soprattutto in vista della partita di ritorno.

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Terracciano, Nsiala, Bartesaghi, Bennacer, Adli, Eletu, Jovic, Okafor.

RENNES (4-4-2): Mandanda; Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Doué; Kalimuendo, Terrier. A disposizione: Gallon, Lembet, Belocian, Seidu, Nagida, Wooh, Blas, Cissé, Gouiri, Lambourde, Salah, Yildirim

Il pronostico di Milan-Rennes

Vittoria d’obbligo per la squadra di Stefano Pioli. Il Milan è una delle squadre più forti dell’intera competizione ed è reduce da un periodo entusiasmante in Serie A. Pronostico: 1.

L’orario di Milan-Rennes

La partita Milan-Rennes, valida per i 16esimi di Europa League, si giocherà alle ore 21:00 di giovedì 15 febbraio allo stadio San Siro.

La diretta tv di Milan-Rennes

La sfida tra Milan e Rennes dei 16esimi di Europa League sarà visibile in diretta in chiaro su Tv8 oppure sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.