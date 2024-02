Monza-Milan: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La partita Monza-Milan chiude la 25ª giornata del campionato di Serie A. Sfida interessante tra due squadre protagoniste nel massimo campionato italiano. La compagine di Stefano Pioli è una delle più in forma in circolazione, in Europa League ha vinto nettamente contro il Rennes ed è rientrata in corsa anche per la vittoria dello scudetto. Il Monza è una delle squadre più difficili da affrontare e l’allenatore Palladino si è confermato un emergente.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Vignato

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Calabria, Kalulu, Mirante, Pobega, Tomori

Il pronostico di Monza-Milan

La sfida tra Monza e Milan chiude la giornata di Serie A. I brianzoli non perdono da 3 partite e sono tranquilli a centro classifica. I rossoneri vengono dal successo per 3-0 sul Rennes che, seppur abbia tolto qualche energia, ha contribuito a dare fiducia anche per la rincorsa al secondo posto, distante appena una lunghezza. Fuori casa il Milan ha segnato 26 gol in 12 partite, i rossoneri sono il secondo miglior attacco del campionato: Multi Gol 1-3 Ospite.

L’orario di Monza-Milan

La partita tra Monza e Milan, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 18 febbraio alle 20:45 allo stadio “Brianteo” di Monza.

La diretta tv di Monza-Milan

Monza-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).