E’ morta la giornalista Carlotta Dessì, tifosa del Cagliari: aveva 35 anni

CalcioWeb

Il mondo del giornalismo piange la morte di Carlotta Dessì, giovane giornalista Mediaset. Aveva 35 anni e lottava contro una grave malattia. Era originaria di Cagliari e da anni viveva a Milano per lavoro. Aveva collaborato con diversi programmi del gruppo Mediaset come ‘Pomeriggio 5’ e ‘Fuori dal coro’.

Era apparsa in tv per l’ultima volta a dicembre scorso. “Perchè bisogna lottare, non bisogna arrendersi Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo”, aveva scritto a dicembre.