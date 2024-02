Napoli-Barcellona, caccia alla talpa: Xavi cerca nelle chat WhatsApp

CalcioWeb

Napoli e Barcellona si affronteranno questa sera nella gara di andata degli ottavi di Champions League, due squadre che non stanno vivendo un momento idilliaco in stagione, soprattutto per quanto riguarda le panchine. Se il Napoli ha già cambiato 3 allenatori, il Barcellona si prepara a dire addio a Xavi a fine stagione. Un addio già annunciato, sul quale pesa anche l’ombra di una possibilità talpa nello spogliatoio.

Xavi controlla le chat WhatsApp del Barcellona: c’è una talpa nello spogliatoio?

Secondo “El Chiringuito”, nello spogliatoio del Barcellona ci sarebbe un calciatore che fornirebbe informazioni ‘riservate’ alla stampa. Calciatore che Xavi starebbe cercando di individuare a ogni costo. L’allenatore blaugrana era apparso piuttosto infastidito per alcune notizie trapelate sui giornali e avrebbe chiesto, addirittura, di controllare le chat WhatsApp dei calciatori per cercare eventuali prove.