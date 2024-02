CalcioWeb

Il Napoli si prepara per la partita della 25ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa e non potrà contare sulle prestazioni di Victor Osimhen. L’attaccante, reduce dall’esperienza in Coppa d’Africa, non è stato nemmeno convocato.

Il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo a Castelvolturno, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani. Brutte notizie per Walter Mazzarri in vista di una partita molto importante per la stagione.