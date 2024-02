Nazionale italiana, dialogo Spalletti-Retegui: i dettagli

CalcioWeb

La Nazionale italiana si prepara per i prossimi importanti appuntamenti e l’attesa è ovviamente per Euro2024. Il Ct Luciano Spalletti si è confermato un allenatore di altissimo livello e continua la serie di incontri con i club di Serie A.

Oggi è stato il turno del Genoa di Alberto Gilardino, una delle sorprese più belle del massimo torneo italiano. Prima è andato in scena l’incontro con il giovane allenatore e poi con il collaboratore tecnico Dario Dainelli. Infine il dialogo con Mateo Retegui, attaccante della Nazionale e punto di riferimento per la maglia azzurra. In chiusura l’abbraccio con Kevin Strootman, suo calciatore ai tempi della Roma.