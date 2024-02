Paura in Brasile: il portiere Lucas Wingert portato via in ambulanza | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di grande paura durante una partita del campionato Gaucho in Brasile: l’episodio si è verificato in occasione della partita della 4ª giornata tra Gremio e Juventude. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Fabio dopo 17 minuti.

Al 63′ Lucas Wingert, portiere della squadra ospite, è stato portato via in ambulanza. L’estremo difensore è stato vittima di un violentissimo colpo al volto da un avversario. Il 24enne ha riportato un taglio sul viso, poi è stato immobilizzato con un tutore al collo e successivamente trasportato in ambulanza per accertamenti.

Lucas Wingert, goleiro do Juventude, sai de ambulância da Arena do Grêmio. 🎥: @AnaOAguiar pic.twitter.com/sr7RbKS6ci — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) February 1, 2024