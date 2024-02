Premier League, ridotta la penalizzazione dell’Everton: la nuova classifica

CalcioWeb

Buone notizie in casa Everton in vista della fase finale di Premier League. La squadra è reduce dal preziosissimo pareggio sul difficilissimo campo del Brighton e la situazione di classifica è sempre più interessante. L’Everton in pochi giorni ha collezionato… 5 punti. Infatti dopo il pareggio di campionato sono arrivati altri quattro punti dalla riduzione da 10 a 6 della penalizzazione per le irregolarità sul Fair Play finanziario.

“L’Everton può confermare che una commissione di ricorso ha concluso che la detrazione di punti imposta da una commissione indipendente della Premier League a novembre sarà ridotta da 10 punti a sei punti, con effetto immediato. Siamo soddisfatti della decisione dopo il nostro ricorso.

Comprendiamo che la Commissione di Appello abbia ritenuto inappropriata la detrazione di 10 punti originariamente imposta se valutata rispetto ai parametri di riferimento disponibili di cui il Club ha informato la Commissione, inclusa la posizione ai sensi dei regolamenti EFL pertinenti, e la detrazione di 9 punti imposta ai sensi le regole proprie della Premier League in caso di insolvenza.

Il Club è inoltre particolarmente soddisfatto della decisione della Commissione di Ricorso di ribaltare la conclusione originaria della Commissione secondo cui il Club non ha agito in massima buona fede. Quella decisione, insieme alla riduzione della detrazione dei punti, è stata una questione di principio incredibilmente importante per il Club in appello. Il Club, quindi, si sente giustificato nel portare avanti il ​​proprio ricorso.

Nonostante la decisione della Commissione di Appello e l’esito positivo, il Club rimane pienamente impegnato a collaborare con la Premier League in relazione al procedimento in corso avviato per il periodo contabile che termina a giugno 2023. Il Club sta ancora valutando le implicazioni più ampie della decisione e non farà ulteriori commenti in questo momento se non quello di mettere a verbale i suoi ringraziamenti al nostro Fan Advisory Board e agli altri gruppi di tifosi durante questo processo, e a tutti i tifosi per il loro continuo supporto e pazienza”.

La nuova classifica in Premier League

Liverpool 60 Manchester City 59 Arsenal 58 Aston Villa 52 Tottenham 47 Manchester United 44 Brighton 39 Wolves 38 Newcastle 37 West Ham 36 Chelsea 35 Fulham 32 Everton 29 Bournemouth 28 Brentford 25 Nottingham 24 Luton 20 Burnley 13 Sheffield 13