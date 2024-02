Pronostici 23ª Giornata Serie A: lo scudetto si decide… con pochi gol?

CalcioWeb

La 23ª Giornata di Serie A rischia di essere uno spartiacque nella corsa per lo scudetto. Occhi puntati sul big match Inter-Juventus di domenica sera che metterà in palio punti pesanti fra le due contendenti al bersaglio grosso. Dietro il Milan proverà ad accorciare in casa del Frosinone, sfruttando anche la partita fra Atalanta e Lazio per guadagnare punti sulle inseguitrici. Il Napoli contro il Verona e la Roma contro il Cagliari a caccia di 3 punti. Vediamo i pronostici della redazione di Calcioweb.

I pronostici della 23ª Giornata di Serie A

Lecce-Fiorentina MG 1-3 Ospite

Senza vittorie da 3 partite, la Fiorentina rischia di perdere il treno Europa con le dirette concorrenti che stanno vivendo un momento decisamente migliore. Se per i toscani è una gara da non sbagliare, il Lecce ha bisogno disperato di punti per non venire risucchiato nella lotta per non retrocedere: appena 1 punto nelle ultime 5 per i salentini apparsi un po’ fragili dietro. Fragilità da sfruttare con un Multi Gol 1-3 in favore della Fiorentina.

Empoli-Genoa GG

Punti salvezza in palio fra Empoli e Genoa. I toscani con Nicola in panchina sembrano avere una nuova verve, nelle ultime 2 gare hanno raccolto 4 punti fermando pure la Juventus. Il Genoa è in striscia positiva e nelle ultime 5 ha raccolto 9 punti. Ci aspettiamo una partita in cui entrambe proveranno a cercare i 3 punti, magari con un GOL a testa.

Udinese-Monza Under 4.5

L’Udinese non vince da 4 partite e sente il fiato sul collo da parte delle inseguitrici. Il Monza veleggia a centro classifica. Entrambe le squadre non brillano per produzione offensiva: 23 i gol dei bianconeri, 21 quelli dei brianzoli. Si prospetta una gara da Under 4.5.

Frosinone-Milan MG 1-3 Ospite

Big match Inter-Juventus davanti, big match Atalanta-Lazio alle spalle, il Milan non può fallire l’occasione di guadagnare punti preziosi per blindare la zona Champions e proiettarsi sull’Europa League. L’attacco è il secondo della Serie A, la difesa non dà molte garanzie in assenza dei titolari e contro un Frosinone che non disdegna un gioco offensivo, soprattutto in casa, potrebbe regalare qualche brutta sorpresa. Ci tuteliamo con Multi Gol 1-3 Ospite.

Bologna-Sassuolo MG 1-3 Casa

Bologna a secco di vittorie da 4 giornate. Sassuolo con 3 punti raccolti nelle ultime 5. Le due protagoniste del derby emiliano arrivano in un momento di forma un po’ opaco. Giocare al Dall’Ara potrebbe essere un vantaggio per Zirkzee e compagni pronti a riprendere il cammino che porta in Europa: Multi Gol 1-3 Casa contro la seconda peggior difesa del campionato.

Torino-Salernitana 1X Under 4.5

Torino solido e quadrato, con 20 gol fatti e 19 subiti, 31 punti raccolti e la zona Europa distante appena 3 lunghezze. La Salernitana viene da un poker di sconfitte che difficilmente si interromperà in trasferta su uno dei campi più ostici della Serie A. Fiducia alla squadra di Juric con una combo: 1X Under 4.5 vista la scarsa produzione offensiva di entrambe.

Napoli-Verona 1

Andamento altalenante per un Napoli alla ricerca della propria, vera, identità. La partita in casa contro un Verona combattivo ma totalmente rivoluzionato dal mercato potrebbe essere la chance perfetta per mettersi in tasca 3 punti importanti per non perdere terreno dall’Europa. Scegliamo l’1 fisso.

Atalanta-Lazio MG 1-3 Casa

Il primo, in ordine cronologico, dei due big match della 23ª Giornata. Atalanta e Lazio sono due squadre in forma, divise da appena 2 punti, entrambe con l’obiettivo di puntare a un piazzamento fra le prime 4. Una sfida interessante fra due squadre che, a dispetto delle rinomate qualità offensive, si sono dimostrate anche abbastanza solide in stagione subendo meno di un gol a partita. Scegliamo un Multi Gol 1-3 Casa dando fiducia all’attacco dell’Atalanta.

Inter-Juventus Under 4.5

Il piatto forte della 23ª Giornata di Serie A. Inter e Juventus si gioca punti importanti nella lotta scudetto. La seconda metà di stagione è molto lunga, ma battere la rivale nello scontro diretto potrebbe incrinarne le sicurezze e portare in dote una forte iniezione di fiducia. La classica partita da 1 X 2. Puntiamo sulla solidità di entrambe in una gara che potrebbe essere decisa da un episodio e pochi gol: Under 4.5.

Roma-Cagliari 1

Due vittorie in due gare per De Rossi alla guida della Roma. Contro il Cagliari la chance, casalinga, del più classico dei “non c’è due senza tre“. I sardi venderanno cara la pelle e proveranno a strappare qualche punto utile per la salvezza, ma non sarà semplice. I giallorossi puntano ai 3 punti: 1 fisso.

I pronostici della 23ª Giornata di Serie A: la schedina

Lecce-Fiorentina MG 1-3 Ospite

Empoli-Genoa GG

Udinese-Monza Under 4.5

Frosinone-Milan MG 1-3 Ospite

Bologna-Sassuolo MG 1-3 Casa

Torino-Salernitana 1X Under 4.5

Napoli-Verona 1

Atalanta-Lazio MG 1-3 Casa

Inter-Juventus Under 4.5

Roma-Cagliari 1