I pronostici della 26ª Giornata di Serie A: occhio alle fatiche dell’Europa!

Dopo la tre giorni europea torna in campo la Serie A per la 26ª Giornata. L’incognita delle coppe, che moralmente hanno dato a tutte le italiane un’iniezione di fiducia tra risultati positivi e passaggi del turno, atleticamente potranno essere zavorre importanti per le sfide di campionato. Incognite da non sottovalutare nel weekend. Dopo aver indovinato tutti i pronostici dello scorso weekend, ecco l’analisi della 26ª giornata effettuata dalla redazione di Calcioweb.

I pronostici della 26ª Giornata di Serie A

Bologna-Verona 1X + Under 4.5

La partita che apre la giornata di Serie A direttamente dal venerdì sera. Il Bologna è in formissima, ha vinto 4 delle ultime 5 partite raccogliendo 13 punti. Una media inferiore solo a quelle di Atalanta e Inter. Verona dal cammino altalenante dopo il rimpasto nel mercato di gennaio. Scegliamo un 1X in favore del Bologna in combo con l’Under 4.5 che premia la solidità dei felsinei, quarta miglior difesa del torneo.

Sassuolo-Empoli MG 1-3 Casa

Pesanti punti salvezza in palio per Sassuolo ed Empoli, divise da 2 punti e appena sopra la zona retrocessione. Neroverdi in crisi nera con 1 punto nelle ultime 5, toscani in ripresa con addirittura 9 punti nelle ultime 5. Ci si aspetta una reazione, in casa, da parte degli emiliani ai quali vogliamo dare fiducia con un Multi Gol 1-3 Casa.

Salernitana-Monza MG 1-3 Ospite

Prima in casa per Liverani subentrato a Inzaghi alla guida della Salernitana. Campani alla ricerca disperata di punti salvezza contro un Monza in fiducia dopo la vittoria sul Milan. I 51 gol subiti dai granata obbligato a dare fiducia all’attacco brianzolo con un Multi Gol 1-3 Ospite.

Genoa-Udinese Under 4.5

Genoa e Udinese si giocano punti importanti per lasciarsi alle spalle le zone più calde della classifica. Due squadre non brillantissime per produzione offensiva (26 gol i rossoblu, 25 i bianconeri) e che potrebbero accontentarsi anche di un punto a testa. Scegliamo quindi un comodo Under 4.5.

Juventus-Frosinone 1X + Under 4.5

La Juventus ha l’obbligo di non sbagliare ancora. Un nuovo passo falso equivarrebbe a dire addio alle già flebili speranze di rimonta scudetto. Il Frosinone è una squadra alla quale piace giocare, ma anche fragile difensivamente, il match up perfetto per fare punti. Scegliamo l’1X in favore dei bianconeri con la combo Under 4.5 vista la solidità difensiva della formazione di Allegri.

Cagliari-Napoli X2

Dopo un buon pareggio in Champions League contro il Barcellona, Francesco Calzona attende l’esordio in Serie A. Il neo tecnico del Napoli guiderà i suoi nella delicata trasferta di Cagliari in cui i sardi, alla disperata ricerca di punti salvezza, venderanno cara la pelle. Stanchezza e ancora qualche comprensibile meccanismo da sistemare, potrebbero giocare un brutto scherzo ai partenopei: ci tuteliamo con un X2.

Lecce-Inter 2

Inter senza Thuram, ma galvanizzata dal successo in Europa sull’Atletico Madrid e vogliosa di continuare a far bene anche in campionato. I nerazzurri affrontano un Lecce in crisi con 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime quattro. Sempre complicato pronosticare contro i nerazzurri: 2 fisso.

Milan-Atalanta GG

Sfida tra la terza e la quarta forza del campionato. Il Milan viene dal ko 4-2 contro il Monza in campionato e da quello (indolore) in Europa League contro il Rennes per 3-2. In entrambe le gare ha segnato e subito tanto. L’Atalanta, più fresca avendo riposato a metà settimana, mette sempre in difficoltà i rossoneri e offensivamente è una sicurezza. Il segno GG ci sembra il più adatto per una gara che promette gol ed emozioni.

Roma-Torino Under 4.5

Faticaccia in Europa League per la Roma che l’ha sputata sul Feyenoord solo ai rigori. Torino sconfitto, nella stessa serata, nel recupero della 21ª Giornata dalla Lazio. Entrambe le squadre potranno soffrire un calo di energie. Complice la buona fase difensiva di entrambe, non ci aspettiamo molti gol: Under 4.5.

Fiorentina-Lazio MG 1-3 Casa

Ultima gara della giornata, scontro diretto per l’Europa con punti pesanti in palio. La Lazio ha giocato il recupero contro il Torino di giovedì, la per la Fiorentina nessun impegno visto il turno di ‘riposo’ in Europa. La maggiore freschezza dei Viola potrebbe essere un vantaggio, soprattutto in termini di produzione offensiva: Multi Gol 1-3 Casa.

