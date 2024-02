Pronostici Europa League, la schedina dei sedicesimi: Milan e Roma a caccia del pass

CalcioWeb

Dopo la due giorni di Champions League scendono in campo le squadre impegnate in Europa League. Si riparte dalle gare di ritorno dei Playoff, un turno extra per la seconda coppa europea. Nelle solite due tornate delle 18:45 e delle 21:00 in campo le squadre a caccia di un pass per gli ottavi. Fra di esse anche Milan e Roma. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

I pronostici dei sedicesimi di Europa League

Friburgo-Lens Under 4.5

Si riparte dallo 0-0 dell’andata nella gara che più di tutte è aperta a qualsiasi risultato. Ogni gol sarà decisivo per la qualificazione, ma non ce ne aspettiamo troppi. Under 4.5 è la scelta più safe.

Qarabag-Braga MG 1-3 Casa

Scoppiettante 2-4 all’andata con il Qarabag che ha un passo e mezzo al prossimo turno. In casa la formazione azera vuole chiudere i conti fra le mura amiche: Multi Gol 1-3 Casa.

Rennes-Milan GG

Forte del 3-0 di San Siro, il Milan si approccia alla trasferta sul campo del Rennes con un buon vantaggio da gestire. Il Rennes proverà il tutto per tutto per rimontare, lasciando spazio ai rossoneri che dovranno essere cinici e aumentare il bottino di reti a disposizione: ci aspettiamo almeno un gol a testa.

Tolosa-Benfica GG

Il 2-1 in Portogallo non fa dormire sonni tranquilli al Benfica che in trasferta sul campo del Tolosa dovrà riconfermarsi. Partita aperta a qualsiasi risultato, entrambe le squadre si giocheranno le proprie chance qualificazione: segno GG.

Marsiglia-Shaktar GG

Si riparte dal 2-2 dell’andata, ma senza Gattuso. Cambio in panchina per il Marsiglia che, al “Velodrome”, proverà a invertire un momento no staccando il pass per gli ottavi contro uno Shaktar votato da sempre al gioco offensivo. Altra gara da GG secondo noi.

Roma-Feyenoord 1X

La Roma punta forte sull’Europa League, ma per staccare il biglietto che porta agli ottavi dovrà superare il Feyenoord dopo l’1-1 dell’andata. I giallorossi in casa non possono sbagliare, ma la gara non è semplice, soprattutto per De Rossi che in Europa deve ancora maturare la giusta esperienza. Segno 1X.

Sparta Praga-Galatasaray MG 1-3 Ospite

Gara ricca di gol all’andata con i turchi capaci di imporsi per 3-2. In casa dello Sparta Praga è lecito aspettarsi un copione simile fra due squadre che gioca un calcio offensivo. Diamo fiducia all’attacco del Galatasaray con un Multi Gol 1-3 Ospite.

Sporting-Young Boys 1X

Forte dell’1-3 ottenuto in Svizzera, lo Sporting deve limitarsi a gestire un buon vantaggio fra le mura amiche. Lo Young Boys proverà a ribaltare una gara non semplice, offrendo il fianco all’attacco dei lusitani. Scegliamo un comodo 1X.

La schedina dei sedicesimi di Europa League

