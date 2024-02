La triste fine di Quincy Promes: una tonnellata di cocaina e una condanna pesantissima

CalcioWeb

Era uno dei talenti più scintillanti del calcio olandese, ma la sua carriera ha portato a una discesa verticale verso l’oblio dal quale non è riuscito più a riemergere. Quincy Promes avrà tempo per riflettere in carcere. Il calciatore ex Ajax e Spartak Mosca è stato condannato dal tribunale di Amsterdam a 6 anni di carcere per traffico di droga.

Promes e il traffico di droga: una tonnellata di cocaina importata dal Brasile

L’attaccante era finito sotto processo per aver importato più di 1300 kg di cocaina del Brasile del 2022. Il pubblico ministero aveva chiesto 9 anni di reclusione, rivelando che la droga era stata nascosta all’interno di alcuni pacchi che avrebbero dovuto contenere in realtà “sale brasiliano”. Il coinvolgimento di Promes sarebbe stato determinato da telefonate e messaggi intercettati.

Quincy Promes e i guai con la legge

Non è la prima volta che il nome di Promes viene associato a casi di cronaca. Pochi giorni fa la Corte d’appello di Amsterdam ha confermato la sentenza emessa lo scorso giugno dall’Alta Corte della capitale olandese giudicando il calciatore colpevole dei danni arrecati al cugino (pugnalato durante una discussione) ed è stato condannato a 18 mesi di carcere, oltre a un risarcimento nei confronti della vittima di 7.000 euro. Promes ha presentato ricorso.