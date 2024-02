Rennes-Milan, parata strepitosa di Maignan su Kalimuendo | VIDEO

CalcioWeb

Atmosfera caldissima al Roazhon Park per la partita di ritorno dei 16esimi di Europa League tra Rennes e Milan. La squadra di Stefano Pioli è forte del 3-0 dell’andata ma la qualificazione agli ottavi di finale non è ancora in cassaforte.

Il Rennes passa in vantaggio dopo 11 minuti con un gol realizzato da Benjamin Bourigeaud. La risposta del Milan non si fa attendere e al 22′ Jovic sigla il pareggio. Al 27′ tiro a botta sicura di Kalimuendo e miracolo del portiere Maignan.

MAGIC MIKE MAIGNANpic.twitter.com/Hr7jQqm3C8 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 22, 2024