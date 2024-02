Roma-Cagliari: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La 23ª giornata del campionato di Serie A si conclude con Roma-Cagliari, due squadre in corsa per obiettivi diversi di classifica. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso ai giallorossi di cambiare passo e la squadra è rientrata pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. La compagine di Ranieri è reduce da due sconfitte consecutive e la classifica è ancora delicatissima.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Azmoun, Ndicka, Renato Sanches, Smalling, Spinazzola

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Luvumbo, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov, Sulemana

Il pronostico di Roma-Cagliari

Due vittorie in due gare per De Rossi alla guida della Roma. Contro il Cagliari la chance, casalinga, del più classico dei “non c’è due senza tre“. I sardi venderanno cara la pelle e proveranno a strappare qualche punto utile per la salvezza, ma non sarà semplice. I giallorossi puntano ai 3 punti: 1 fisso.

L’orario di Roma-Cagliari

La partita fra Roma e Cagliari è in programma lunedì 5 febbraio, alle ore 20:45, presso lo stadio Olimpico di Roma.

La diretta tv di Roma-Cagliari

Roma-Cagliari sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).